Боксёру Александру Усику могут присвоить звание героя Украины

Киев, , 09:19 — REGNUM Боксёру-тяжеловесу Александру Усику следует присвоить звание героя Украины. Об этом написал в своём Facebook украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы правительства Украины, победа Усика над российским боксёром Муратом Гассиевым является «историческим событием».

«Предложу президенту (Украины Петру Порошенко) присвоить Александру звание героя Украины!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко написал в своём Twitter, что «ни минуты не сомневался» в победе боксера Александра Усика в бою с Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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