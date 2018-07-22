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Боксёру Александру Усику могут присвоить звание героя Украины

Политика

Победа украинского тяжа над российским боксёром Муратом Гассиевым является «историческим событием» — Гройсман

Боксёру Александру Усику могут присвоить звание героя Украины
Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Радости нет предела

Киев, 22 июля 2018, 09:19 — REGNUM  Боксёру-тяжеловесу Александру Усику следует присвоить звание героя Украины. Об этом написал в своём Facebook украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы правительства Украины, победа Усика над российским боксёром Муратом Гассиевым является «историческим событием».

«Предложу президенту (Украины Петру Порошенко) присвоить Александру звание героя Украины!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко написал в своём Twitter, что «ни минуты не сомневался» в победе боксера Александра Усика в бою с Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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