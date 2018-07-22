Два новых кандидата в Госдуму от Калининграда не работали в эксклаве ни дня

Калининград, , 08:49 — REGNUM В Калининградской области завершен прием документов для участия в дополнительных выборах на должность депутата Госдумы. Всего выдвинулись шесть политиков.

Из новых участников — это Ольга Куземская от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и Александр Орлов от партии «Коммунисты России».

Куземской 44 года, она родилась в Калининградской области. Образование — Московский институт коммунального хозяйства и строительства, Калининградский юридический институт МВД РФ и Российская академия государственной службы при президенте РФ.

Ольга Куземская работала в министерстве ЖКХ Московской области, в АО «Главное управление обустройства войск» Министерства обороны РФ, а также в Кировской области, где в 2016—2017 годах в ранге и. о. зампреда кировского регионального правительства курировала инвестполитику, дорожное и жилищное строительство.

В 2016 году с Ольгой Куземской связан скандал, когда она баллотировалась на выборы в Госдуму от Челябинской области от «Единой России», однако затем вышла из партии, заявив (цитата по «Знак.ком»):

"Не хочется участвовать в мероприятии, где всё решается без оглядки на идеи и способности человека, только с помощью административного ресурса, через личные связи и отношения».

«Коммунисту России» Александру Орлову 39 лет. Начинал работу на калининградском телевидении. Затем так же, как Куземская, уехал из региона в Москву. В свое время был ведущим молодёжной программы ОРТ «До 16 и старше». В настоящее время позиционирует себя как продюсер Первого канала.

Он — автор документальных лент, специализируется на фильмах-портретах о деятелях культуры, политики и шоу-бизнеса.

В 2012 году Орлов баллотировался в мэры Калининграда, набрав несущественные доли процента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на мандат депутата Госдумы претендуют депутаты Калининградской облдумы Евгений Мишин (ЛДПР) и Игорь Ревин (КПРФ), а также экс-депутат облдумы Константин Дорошок («Справедливая Россия») и экс-мэр Калининграда Александр Ярошук от «Единой России».

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