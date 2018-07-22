СМИ: Власти Аргентины хотят, чтобы США построили в стране свои военные базы

Буэнос-Айрес, , 07:39 — REGNUM Президент Аргентины Маурисио Макри дал согласие на строительство в стране нескольких военных баз США. Об этом накануне, 21 июля, сообщает мексиканский порталAristegui Noticiasсо ссылкой на источники.

Утверждается, что в Аргентине будут построены как минимум три военные базы — в провинциях Неукен, Мисьонеси на острове Огненная Земля.

Известно, что в провинции Неукен расположено крупное месторождение сланцевого газа Vaca Muerta. Остров Огненная Земля имеет стратегическое значение, так как с него можно контролировать Магелланов пролив и пролив Дрейка, а также Антарктиду.

Портал утверждает, что главным сторонником строительства американских баз в стране является министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Также утверждается, что Буллрич санкционировала приезд в Аргентину инструкторов из США, которые обучают местную полицию перед проведение саммита «Большой двадцатки» в ноябре этого года. При этом по действующему законодательству Аргентины на подобные действия нужно получить согласие конгресса, а этого сделано не было.