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Brexit по-английски: утром — торговое соглашение, вечером — компенсации

Политика

При выходе страны из ЕС должны быть решены вопросы по параметрам будущих отношений

Brexit по-английски: утром — торговое соглашение, вечером — компенсации
Brexit

Лондон, 22 июля 2018, 07:39 — REGNUM  В том случае, если Лондон и Брюссель не утвердят формат нового торгового соглашения, Великобритания может отказаться от компенсации ЕС за свой выход из Евросоюза, заявил министр Соединённого Королевства по вопросам Brexit Доминик Рааб. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

По словам британского чиновника, компенсация в размере £39 млрд (более $50 млрд) может быть выплачена Лондоном лишь в случает соблюдения 50-й статьи договора о Евросоюзе, в которой указано, что при выходе страны из ЕС должны быть решены вопросы по параметрам будущих отношений между государствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские парламентарии, требовавшие от правительства Великобритании сохранения страны в таможенном союзе с ЕС, проиграли голосование.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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