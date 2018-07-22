Bloomberg составило рейтинг стран, торгующих своим гражданством

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Агентство Bloomberg составило список стран, которые фактически торгуют своим гражданством и могут дать его в обмен на инвестиции в национальную экономику или при покупке объектов недвижимости.

В этот список вошли восемь стран. При этом по классификации Международного валютного фонда некоторые из них являются офшорными зонами.

Оказалось, что гражданство Австрии вполне можно купить, инвестировав в экономику этой страны порядка $23,75 млн. Гражданство Австрии получилось самым дорогим.

На втором месте оказался Кипр. Гражданство этого островного государства можно купить за $2,375 млн.

Третье место досталось Мальте. Тут гражданство стоит $1,065 млн.

Напомним, ранее стало известно, что Украина на фоне коллапса своей экономики, решили также торговать гражданством. Поскольку желающих приобрести украинские гражданство явно не много, цены решили не взвинчивать — для покупку гражданства Украины нужно инвестировать в экономику этой страны всего $100 тыс.