Эксперт ЦРУ: Китай намерен лишить США глобального первенства

Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Пекин развязал против Вашингтона новую холодную войну, заявил в интервью телеканалу NBC эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Коллинз.

По мнению специалиста разведывательного ведомства, Китай рассчитывает в результате занять ведущее место в мировой экономике — сместив США «с позиции ведущей мировой державы».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что власти Китая намерены предпринять меры в ответ на развязанную США «торговую войну».

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