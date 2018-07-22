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Эксперт ЦРУ: Китай намерен лишить США глобального первенства

Политика

В результате Китай намерен занять ведущее место в мировой экономике

Вашингтон, 22 июля 2018, 07:14 — REGNUM  Пекин развязал против Вашингтона новую холодную войну, заявил в интервью телеканалу NBC эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Коллинз.

По мнению специалиста разведывательного ведомства, Китай рассчитывает в результате занять ведущее место в мировой экономике — сместив США «с позиции ведущей мировой державы».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что власти Китая намерены предпринять меры в ответ на развязанную США «торговую войну».

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Китайско-американские отношения
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