Порошенко: Ни секунды не сомневался в победе Усика

Киев, , 07:04 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что не сомневался в победе боксера Александра Усика в бою с Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Об этом глава государства написал в своём Twitter.

«Ни секунды не сомневался, что Александр победит!» — говорится в сообщении.

Также Порошенко считает, что украинский гимн, прозвучавший в Москве «является символом приближающейся победы Украины».

Напомним, 21 июля в Москве состоялся 12-раундовый бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором единогласным решением судей Александр Усик победил Мурата Гассиева.