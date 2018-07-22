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Порошенко: Ни секунды не сомневался в победе Усика

Политика

Также глава украинского государства считает, что украинский гимн, прозвучавший в Москве «является символом приближающейся победы Украины»

Киев, 22 июля 2018, 07:04 — REGNUM  Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что не сомневался в победе боксера Александра Усика в бою с Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Об этом глава государства написал в своём Twitter.

«Ни секунды не сомневался, что Александр победит!» — говорится в сообщении.

Также Порошенко считает, что украинский гимн, прозвучавший в Москве «является символом приближающейся победы Украины».

Напомним, 21 июля в Москве состоялся 12-раундовый бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором единогласным решением судей Александр Усик победил Мурата Гассиева.

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