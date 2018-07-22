Во Франции признали: США ведут торговую войну

Париж, , 05:51 — REGNUM Между США и Евросоюзом фактически развязана торговая война. Об этом в ходе заседания финансовой «двадцатки» в Буэнос-Айресе заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, передает агентство Reuters.

Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — это реальность. Речь идет об угрозе мировому росту, отметил он.

Ле Мэр заявил, что США должны сделать первый шаг к диалогу, без которого Еврокомиссия не может сформулировать свои инициативы. Он призвал Вашингтон «вернуться к здравому смыслу» и проявить уважение как к мировым правилам, так и к своим партнерам.

Если США введут новые пошлины на повары из Европы, у ЕС не будет другого выхода, кроме как ввести ответные меры. Переговоры о свободной торговле с США не будут обсуждаться до тех пор, пока Вашингтон взимает пошлины на импорт алюминия и стали, передает слова министра агентство Europa Press.

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