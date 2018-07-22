Порошенко увидел в победе Усика приближение триумфа Украины

Киев, , 03:43 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко отметил, что не сомневался в победе украинского боксера. Гимн Украины, прозвучавший в Москве, стал символом борьбы и приближением победы Киева, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в спорткомплексе «Олимпийский» боксеры Мурат Гассиев и Александр Усик боролись за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Единогласным решением судей победа по итогам 12 раундов присуждена Усику.

Перед боем Мурат Гассиев отметил, что национальность соперника не имеет для него значения. Он также напомнил, что Усика в России любят и поддерживают.

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