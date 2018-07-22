Нет предела глупости: Пушков посмеялся над «рвением» охраны Трампа

Москва, , 03:32 — REGNUM Примером беспредельной агрессивной глупости назвал российский сенатор Алексей Пушков проверку футбольного мяча, подаренного Владимиром Путиным Дональду Трампу. Сенатор прокомментировал действия американских спецслужб в своем микроблоге в Twitter.

Пушков обратил внимание на то, что мяч до проверки уже побывал в руках у самого президента США, первой леди Меланьи Трамп и госсекретаря Майка Помпео. Службы безопасности «припозднились», добавил он.

«Но кто-то в США предположил, что в мяче — подслушивающее устройство! Воистину, нет предела агрессивной глупости», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время итоговой пресс-конференции российский президент вручил коллеге мяч с чемпионата мира по футболу. Трамп заверил, что передаст его своему младшему сыну Бэррону.

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