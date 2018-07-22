Воскресенье, 22 Июля 2018 года
03:10:54 МСК

Над страхом Климкина о «развале Украины» посмеялись в соцсетях

Политика

«Украина развалится раньше», — отмечают пользователи

Москва, 22 июля 2018, 02:13 — REGNUM  Пользователи соцсетей с иронией восприняли заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что предложение Владимира Путина провести в Донбассе референдум — это попытка «отрепетировать развал Украины».

«Похоже, не успеют отрепетировать, Украина развалится раньше», — пошутил пользователь Тwitter Владимир Б.

Другой автор микроблога отметил, что «развалить развалившееся» уже нельзя.

«Уже генеральная репетиция идет», — согласился с Климкиным автор с ником @v_tretyakov.

Некоторые комментаторы отметили, что Киев не самостоятелен в политических вопросах. Украинские власти сделают то, что «продиктуют из Вашингтона», пишет @neftianik2003. Юрий Б. в этой связи задался вопросом, чем в Киеве «горилку запивают».

Ранее СМИ сообщили об идее проведения референдума в Донбассе, якобы высказанной президентом России Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины обвинил Россию в том, что ей «не нужен ни Донбасс, ни его жители». Идея референдума, считает Климкин, будет использована Москвой в качестве «репетиции» для того, чтобы «развалить Украину».

Читайте также: Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса

Читайте ранее в этом сюжете: Референдум в Донбассе развалит Украину — Климкин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие России в урегулировании в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить