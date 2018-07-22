Над страхом Климкина о «развале Украины» посмеялись в соцсетях

Москва, , 02:13 — REGNUM Пользователи соцсетей с иронией восприняли заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что предложение Владимира Путина провести в Донбассе референдум — это попытка «отрепетировать развал Украины».

«Похоже, не успеют отрепетировать, Украина развалится раньше», — пошутил пользователь Тwitter Владимир Б.

Другой автор микроблога отметил, что «развалить развалившееся» уже нельзя.

«Уже генеральная репетиция идет», — согласился с Климкиным автор с ником @v_tretyakov.

Некоторые комментаторы отметили, что Киев не самостоятелен в политических вопросах. Украинские власти сделают то, что «продиктуют из Вашингтона», пишет @neftianik2003. Юрий Б. в этой связи задался вопросом, чем в Киеве «горилку запивают».

Ранее СМИ сообщили об идее проведения референдума в Донбассе, якобы высказанной президентом России Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины обвинил Россию в том, что ей «не нужен ни Донбасс, ни его жители». Идея референдума, считает Климкин, будет использована Москвой в качестве «репетиции» для того, чтобы «развалить Украину».

Читайте также: Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса

Читайте ранее в этом сюжете: Референдум в Донбассе развалит Украину — Климкин