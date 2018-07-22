Пушков объяснил реакцию Пентагона на приглашение Путина в Вашингтон

Москва, , 00:59 — REGNUM В минобороны США впечатлены новейшим российским оружием и действиями России в Сирии, а потому одобрили идею президента Дональда Трампа пригласить в Вашингтон Владимира Путина. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Там, полагаю, впечатлены Сирией и нашим новейшим оружием, а потому не хотят чрезмерных обострений», — отметил Пушков, говоря о Пентагоне.

По его словам, военные лучше других знают цену такого рода проблемам. Зря смеялся над этой идеей глава разведки Дэн Коутс, добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить в США президента РФ Владимира Путина. Переговоры о визите, который может состояться осенью, уже ведутся.

Замминистра обороны США Джон Руд назвал такое решение трампа «нормальным и практичным шагом». Он пояснил, что между главами России и США нужны дискуссии и обмен мнениями.

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