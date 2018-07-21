На Кубе готовятся легализовать однополые браки

Гавана, , 23:57 — REGNUM Проект новой конституции Кубы предусматривает возможность заключения однополых браков в стране. Об этом сообщил секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, передаёт Prensa latina.

Как пояснил он, выступая на заседании парламента, в проекте конституции брак обозначен как «добровольный союз между двумя людьми», без указания их пола.

Напомним, депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы 21 июля приступили к рассмотрению проекта нового основного закона страны. В настоящее время на Кубе действует конституция в редакции 1976 года.

Ранее уже сообщалось, что в новой конституции Кубы будет предусмотрен запрет на гендерную дискриминацию.

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