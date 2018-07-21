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В Сенате США привали возбудить дело против уволенного режиссёра Disney

Политика

Walt Disney расторгла контракт с режиссёром «Стражей Галактики» из-за его твитов десятилетней давности

В Сенате США привали возбудить дело против уволенного режиссёра Disney
Красная карточка

Вашингтон, 21 июля 2018, 21:46 — REGNUM  Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал возбудить уголовное дело в отношении режиссёра Джеймса Ганна, ранее уволенного из кинокомпании The Walt Disney Studio за провокационные публикации в Twitter.

«Ого. Эти твиты Джемса Ганна просто ужасны. Изнасилования детей это не смешно. Будучи главным юрисконсультом в Техасе, я имел дело с множеством сексуальных нападений на детей. Это поистине зло. Я рад, что Disney уволил его, но если эти твиты правда, он должен быть привлечен к ответственности по закону», — написал сенатор в своём микроблоге.

Напомним, ранее Walt Disney расторгла контракт с Джеймсом Ганном, снявшим первые две части фильма «Стражи Галактики», из-за его сообщений в Twitter, которые были опубликованы им ещё десять лет назад, но привлекли внимание только теперь. Публикации Ганна, в частности, касались ВИЧ-инфицированных и сексуального насилия, в том числе в отношении детей.

Сам режиссёр уже принёс извинения за свои твиты, заявив, что на тот момент хотел казаться провокационным и таким образом привлечь к себе внимание.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Walt Disney расторгла контракт с режиссером Джеймсом Ганном

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