СПЧ обратился в Комиссию по гражданским правам США из-за ареста Бутиной

Москва, , 20:26 — REGNUM Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к главе Комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон с просьбой обеспечить защиту прав арестованной в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба СПЧ.

«Совет глубоко обеспокоен сложившейся вокруг молодой россиянки ситуацией. Прошу вас, уважаемая госпожа Ламон, принять во внимание нашу озабоченность и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении гражданки России Марины Бутиной», — говорится в письме за подписью главы СПЧ Михаил Федотова.

В послании отмечается, что Москва расценивает арест Бутиной, являющейся активисткой неправительственной организации «Право на оружие», которая занимается налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, как «очевидное нарушение прав человека и давление на НПО».

Глава СПЧ также выразил готовность налаживать сотрудничество с американской комиссией на регулярной основе, выразив надежду, что такое взаимодействие «приведёт к реальным позитивным изменениям в обеспечении прав и свобод российских граждан в США и американских — в России».

Напомним, Мария Бутина 15 июля была задержана в Вашингтоне, а позднее помещена под арест. Американские власти обвиняют её в причастности к заговору с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранного агента в министерстве юстиции США.

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