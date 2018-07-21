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Лавров в разговоре с Помпео призвал власти США освободить Марию Бутину

Политика

Гражданка России Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля

Лавров в разговоре с Помпео призвал власти США освободить Марию Бутину
Флаг США

Москва, 21 июля 2018, 20:04 — REGNUM  Министриностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео 21 июля призвал Вашингтон к скорейшему освобождению арестованной гражданки России Марии Бутиной, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость её скорейшего освобождения», — говорится в сообщении.

Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в причастности к заговору с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранного агента в министерстве юстиции США.

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Как передавало ИА REGNUM, 21 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внеполитических ведомств России и США. Лавров и Помпео обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания двусторонних отношений «с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе», сообщили ранее в МИД России.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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