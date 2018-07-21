Суббота, 21 Июля 2018 года
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Российские ПВО сбили беспилотник боевиков в районе базы Хмеймим

Политика

В результате инцидента никто не пострадал

Хмеймим, Сирия, 21 июля 2018, 19:31 — REGNUM  Российские военные в Сирии в ночь на 21 июля сбили запущенный боевикам беспилотный летательный аппарат в районе авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, беспилотник был запущен с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия. Аппарат был зафиксирован и уничтожен российскими средствами ПВО.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, авиабаза Хмеймим пролдолжает функционировать в плановом режиме.

Комментируя произошедшее, Цыганков отметил, что сирийские боевики не прекращают попыток атаковать российские военные объекты на территории страны. Ежедневным миномётным и артиллерийским обстрелам подвергаются также позиции сирийских правительственных сил и жилые кварталы вблизи линии разведения сторон в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

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Война в Сирии
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