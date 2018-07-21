В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Москва, , 18:35 — REGNUM В Московском регионе на воскресенье, 22 июля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемым дождями с грозами и сильным ветром, сообщает Гидрометцентр России.

По данным управления МЧС России по Московской области, 22 июля в регионе ожидается дождь, в отдельных районах гроза, северо-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду.

В ведомстве отметили, что непогода может вызвать чрезвычайные ситуации «локального и местного уровня».

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