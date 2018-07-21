Суббота, 21 Июля 2018 года
20:02:18 МСК

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Политика

МЧС предупредило о риске чрезвычайных ситуаций местного уровня

Москва, 21 июля 2018, 18:35 — REGNUM  В Московском регионе на воскресенье, 22 июля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемым дождями с грозами и сильным ветром, сообщает Гидрометцентр России.

По данным управления МЧС России по Московской области, 22 июля в регионе ожидается дождь, в отдельных районах гроза, северо-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду.

В ведомстве отметили, что непогода может вызвать чрезвычайные ситуации «локального и местного уровня».

Читайте также:Треть месячной нормы осадков выпало в Москве 19 июля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить