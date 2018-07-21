СБУ заявила о задержании диверсанта

Киев, , 18:08 — REGNUM О задержании диверсанта в Харьковской области сообщили 21 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявлено на сайте пресс-службы СБУ.

В сообщении говорится, что житель Донецка, временно проживающий в Харькове, якобы планировал совершить подрыв грузового поезда с помощью противотанкового гранатомета.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фэйкового «министерства» злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС (Операция объединенных сил)», — говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали подозреваемого у железнодорожной станции «Основа» в Харькове, якобы при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд.

Следователями СБУ начато уголовное производство по статье 113 УК Украины («Диверсия») и решается вопрос об объявлении задержанному о позрениях в совершении преступления и избрании в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее, в мае этого года, СБУ задержало в Ровеньках местного жителя, якобы планировавшего устроить взрыв возле одного из стратегических объектов области.