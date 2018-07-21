Нефтяники США давят на Конгресс для смягчения антироссийских санкций

Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Сотрудничающие с Россией американские нефтегазовые компании пытаются повлиять на Конгресс США с целью не допустить ужесточения антироссийских санкций. Об этом сообщает 21 июля агентство Reuters.

Отмечается, что в Конгрессе США продолжается обсуждение законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против РФ.

По сведениям издания, крупные предприятия нефтяной отрасли США недовольны тем, что санкции ограничивают их доступ к российским недрам, позволяя таким конкурентам как Royal Dutch Shell и BP занять их место.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в Вашингтоне сохраняют приверженность политике санкций в отношении России.

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