Трамп возмущен сообщением о возможной записи своего разговора с адвокатом

Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Ампериканский лидер Дональд Трамп возмущен сообщением о том, что его экс-адвокат Майкл Коэн записал разговор с ним и считает «неслыханным» факт того, что представители власти врываются в офис адвоката рано утром.

«Возможно, незаконно, что адвокат делает аудиозапись разговора с клиентом. Хорошая новость в том, что ваш любимый президент ничего не сделал», — написал Трамп в Twitter.

Ранее The New York Times сообщило, что Коэн тайно записал разговор с Трампом, в ходе которого обсуждались выплаты экс-модели Playboy Карен Макдугал за неразглашение информации о якобы романе с Трампом в 2006 г.

Коэн больше не представляет интересы Трампа.