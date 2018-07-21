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Трамп возмущен сообщением о возможной записи своего разговора с адвокатом

Политика

Ранее The New York Times сообщило, что Коэн тайно записал разговор с Трампом

Вашингтон, 21 июля 2018, 17:28 — REGNUM  Ампериканский лидер Дональд Трамп возмущен сообщением о том, что его экс-адвокат Майкл Коэн записал разговор с ним и считает «неслыханным» факт того, что представители власти врываются в офис адвоката рано утром.

«Возможно, незаконно, что адвокат делает аудиозапись разговора с клиентом. Хорошая новость в том, что ваш любимый президент ничего не сделал», — написал Трамп в Twitter.

Ранее The New York Times сообщило, что Коэн тайно записал разговор с Трампом, в ходе которого обсуждались выплаты экс-модели Playboy Карен Макдугал за неразглашение информации о якобы романе с Трампом в 2006 г.

Коэн больше не представляет интересы Трампа.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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