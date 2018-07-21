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Туалетного «Новичка» ищут в Солсбери эксперты в противогазах

Политика

Поиски в санузлах парка идут уже вторые сутки

Солсбери, Великобритания, 21 июля 2018, 17:21 — REGNUM  В общественных туалетах одного из парков британского Солсбери ведутся поиски следов боевого отравляющего вещества «Новичок», которым, предположительно, отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью Юлией. Об этом сообщает 21 июля телеканал Sky News.

Отмечается, что следы нервно-паралитического вещества ищут в санузлах парка «Сады королевы Елизаветы» эксперты, одетые в костюмы химзащиты и противогазы. Также сообщается, что поиски в парке идут уже вторые сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля источник в британской разведке передал СМИ Великобритании сведения, согласно которым отравить Сергея Скрипаляи его дочь могла целая группа сообщников из шести человек.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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