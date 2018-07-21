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Пентагон: Решение Трампа пригласить Путина — «нормальный и практичный шаг»

Политика

Руд также отметил, что РФ — важный игрок на мировой политической сцене

Вашингтон, 21 июля 2018, 17:15 — REGNUM  Решение американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон — «нормальный и практичный шаг», считает замглавы Пентагона Джон Руд.

«Обмен мнениями и откровенные дискуссии между нашими лидерами нужны … Я считаю, что это [приглашение — прим. ред.] вполне нормально и практично», — отметил он в интервью CNN.

Руд также отметил, что РФ — важный игрок на мировой политической сцене, а предшественники нынешнего главы Белого дома поступательно поддерживали связи на высшем уровне с Москвой.

«Президент Путин и раньше посещал Белый дом… он [Путин — прим. ред.] приезжал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, а также также приезжал к нему на рыбалку в Кенненбанкпорт», — добавил замглавы Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Это первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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