В российско-японских отношениях наступает момент истины

Анатолий Кошкин, , 17:45 — REGNUM

Российские СМИ сообщали о том, что японские парламентарии внесли поправки в закон 1982 года «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий». Опубликован и ответ МИД РФ на это деяние законодателей Страны восходящего солнца. Заметим, не протест, а всего лишь недоумение российского внешнеполитического ведомства по поводу выбора момента внесения поправок, когда, по мнению МИД РФ, российско-японские отношения на подъеме и «связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии».

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что в обновленном законе договоренность о налаживании совместной хозяйственной деятельности Токио увязывает с тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил. То есть опять встает вопрос о скорейшем «возвращении» Курил Японии. В МИД РФ справедливо определили позицию Японии:

«Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора».

Тем не менее недоумение вызвало то, что российские СМИ, сообщая о поправках, не разъясняют их содержание и смысл. А содержание по всем дипломатическим понятиям и стандартам скандальное. Наиболее близкое к истине толкование поправок находим в статье «Япония «разрешила» России вести совместную деятельность на Курилах», опубликованной в информационном портале «Военное обозрение». В ней без обиняков утверждается, что на основании поправок

«Россия объявляется страной-партнёром по осуществлению хозяйственной деятельности на… (?!) «японских северных территориях». Проще говоря, поправки позволяют оценить логику официального Токио, согласно которой это именно Япония «даёт право России» вести совместную деятельность на Курилах. Скромно…»

При этом Япония объявила о создании так называемого Северного фонда, который будет финансировать такую деятельность на «японских территориях» из средств бюджета острова Хоккайдо на сумму примерно 90 млн долларов.

Трудно не согласиться и с выводом «Военного обозрения» о том, что, «судя по всему, в Японии расценили определённое движение навстречу со стороны Москвы как её слабость, а потому решили воспользоваться моментом и закрепить свои желания законодательно». О плохо скрываемом стремлении японского правительства воспользоваться экономическими и иными затруднениями Москвы для побуждения ее к уступкам по Курилам, ИА REGNUM писало неоднократно.

Ну, а по поводу выбора времени явно провокационного решения парламентариев тоже больших сомнений нет. Дело в том, что далеко не все в политическом истеблишменте Японии одобряют «политику умиротворения России» премьер-министра Синдзо Абэ и посылают ему сигнал. Сигнал о том, что в своих маневрах с Москвой он не свободен, как ему, возможно, хотелось бы. А ограничен он жесткой линией на отторжение от России всех южных Курил без какого-либо изъятия и решительным несогласием с фактическим признанием суверенитета России на этих островах в случае следования участвующими в совместной хозяйственной деятельности японскими компаниями российскому законодательству. Эта тема постоянно муссируется в японских и российских СМИ, и, как сообщается, станет одной из основных во время предстоящих российско-японских контактов на высоком уровне.

О том, что идея российско-японского совместного хозяйственного на южных Курилах мертворожденная именно по указанной выше причине, ИА REGNUM также предупреждало, причем сразу после объявления о ней во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года. Думаю, понимали это и в российском МИДе, руководители которого уже не раз со всей определенностью заявляли, что японцы смогут работать на Курилах только на условиях признания их российского статуса. Однако японская сторона с присущей ей настойчивостью, похоже, не желает принимать во внимание эти разъяснения и упорно требует введения на южно-курильских островах грубо нарушающую Конституцию РФ некую «особую юридическую систему», предоставляющую японцам, не признающим эти острова российскими, режим экстерриториальности. Пришлось послу РФ в Японии Михаилу Галузину, который в последнее время активно озвучивает официальную позицию Москвы, вновь подтвердить, что «совместная деятельность с Японией на южных Курильских островах должна лежать в рамках российского законодательства». Об этом сообщило японское ведущее информационное агентство Киодо.

Не обошел посол и факт внесения японскими законодателями антирусских по сути выше упомянутых поправок в пресловутый закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий». Японская сторона была предупреждена, что подобный недружественный шаг может «помешать развитию российско-японских отношений». В дипломатическом лексиконе это довольно сильное выражение.

«Очевидно, что шаг японских парламентариев вызывает у российской стороны глубокое неприятие, и он, как минимум, не поспособствует диалогу по мирному договору и налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южно-курильских островах, — сказал «Российской газете» дипломат. — Поправки, о которых идет речь, по сути, сопрягают, в понимании японской стороны, естественно, усилия по налаживанию еще даже не начавшейся совместной хозяйственной деятельности с абсолютно неуместными и необоснованными территориальными претензиями Японии. В связи с этим хочу напомнить, что южно-курильские острова перешли к России на законном основании по итогам Второй Мировой войны».

Галузин отметил, что такой шаг «не создает позитивного фона для мероприятий, планируемых японской стороной в ближайшие недели».

«Его трудно назвать продиктованным заботой о развитии российско-японских отношений, о той позитивной атмосфере, которая складывается в этих отношениях в последние годы и, особенно, после майской встречи лидеров, после открытия перекрестного года России и Японии в конце мая, после встречи лидеров на Петербургском экономическом форуме. Мы неприятно удивлены таким шагом японской стороны», — заявил посол.

Говоря о мероприятиях ближайших недель, российская сторона, очевидно, имеет в виду предстоящую встречу в Москве министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «2 + 2», договоренность о возобновлении которых была достигнута между лидерами двух стран. С этой встречей также не все до конца понятно. При ее объявлении российской стороной было заявлено, что центральной темой обмена мнениями вновь станет «ситуация вокруг южной части Курильских островов». Мы уже задавали вопрос, как совместить объявление такой повестки дня с официальными заявлениями российских высокопоставленных лиц о том, что Москва впредь не будет принимать японских претензий по поводу южно-курильских островов и видит перспективу заключения между двумя странами мирного договора только на условии признания Токио территориальных итогов Второй мировой войны.

Хотя прямых разъяснений не последовало, похоже, все же акценты на переговорах в формате «2 + 2» смещаются. А именно в центр обмена мнениями Москва, судя по заявлениям, положит не территориальные вопросы, а проблемы взаимной безопасности в регионе, что понятно и актуально. Существенно, что Кремль и лично президент все чаще связывают перспективы подписания мирного договора именно с военной политикой Японии. «Размещение комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в Японии не поможет решению проблемы мирного договора с Россией», — заявил посол Галузин в интервью РИА Новости. «Мы считаем необходимым культивировать в наших отношениях позитивную атмосферу и, конечно, такой шаг, как размещение элементов американской глобальной ПРО на территории Японии, созданию такой атмосферы не способствует», — пояснил он.

Было также отмечено, что подобное решение «означает де-факто развертывание азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США», что дестабилизирует обстановку в сфере глобальной безопасности. Напоминается, что «решение о размещении в Японии американских Aegis Ashore — наземной версии системы Aegis («Иджис») — было принято в декабре 2017-го. Два комплекса планируется развернуть в префектурах Акита и Ямагути до 2023 года. Таким образом, они должны покрыть территорию всей страны».

Заметим, что японское правительство фактически не отвечает на озабоченность Москвы складывающейся ситуацией окружения нашей страны американской системой ПРО не только на западных, но и восточных границах. Вместо этого слышим лишь успокаивающие убеждения в том, что не беспокойтесь-де, это не против вас, а против КНДР. Налицо пренебрежение интересами обеспечения безопасности России и слепое следование военным интересам страны-сюзерена — США.

Что же имеем, как говорится, «в сухом остатке»? С идеей плодотворного совместного хозяйствования на южных Курилах, судя по всему, придется расстаться. Тем более что в Токио не скрывают свое намерение использовать такое хозяйствование не для получения взаимной прибыли, а исключительно в целях создания благоприятных условий для перехода всех южно-курильских островов в состав японского государства.

Перспективы подписания мирного договора, о якобы существующей необходимости скорейшего заключения которого уже много лет говорят лидеры двух стран, на наш взгляд, не просматриваются. Да стороны и не могут толком объяснить, что кардинально может изменить такой договор, ибо все вопросы послевоенного урегулирования разрешены уже более 60 лет назад. И никакого «формального состояния войны», о чем любят твердить дилетанты, давно не существует. В Японии же не скрывают, что их цель одна — вписать в такой договор согласие правительства России пересмотреть территориальные итоги войны и «вернуть» законно вошедшие после капитуляции Японии в состав СССР/России южные Курильские острова. Но, как у нас в шутку говорят, «если вы хотите пересмотреть, мы можем перепоказать».

Выше изложенное позволяет автору этих строк считать, что период двусмысленностей, иносказаний и дипломатического флёра в отношениях наших стран заканчивается и должен наступить момент истины, честного взгляда на существующую реальность и ее признания. Так что «курильский пинг-понг», как говорил японцам президент Путин, давно пора заканчивать.