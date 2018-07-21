Суббота, 21 Июля 2018 года
17:57:25 МСК

Киев попросил Запад ввести блокаду черноморских портов РФ

Политика

Омелян добавил, что граждане России «жестоко поплатятся» за строительство моста в Крым

Киев, 21 июля 2018, 16:59 — REGNUM  Запад должен ввести санкции против российских портов на Чёрном море из-за якобы имеющей место блокады портов Украины на Азовском море, заявил 20 июля в эфире телеканала «112 Украина» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам украинского чиновника, Киев в настоящее время ведёт переговоры о введении антироссийских санкций «с европейскими и американскими партнёрами».

Также Омелян добавил, что граждане России «жестоко поплатятся» за строительство моста в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля украинский президент Петр Порошенко заявил, что страны ЕС приняли решение ввести санкции против шестерых граждан РФ, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Читайте также: Порошенко: ЕС ввёл санкции против шестерых строителей Крымского моста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить