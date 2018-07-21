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Порошенко подписал закон о помощи Финляндии в реформировании школ

Политика

Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Финляндии было подписано в Киеве

Киев, 21 июля 2018, 16:46 — REGNUM  Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения по реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы», сообщает пресс-служба президента Украины.

Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Финляндии было подписано в Киеве 5 марта 2018 г. При этом законопроект был утверждён Верховной радой Украины 3 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Госдеп США профинансирует обучение будущих украинских чиновников. Целью программы является налаживание партнёрства между американским университетом и одним из вузов Украины для разработки программы обучения в сфере коммуникации.

Получателю гранта Госдепа предстоит оценить текущее состояние образования для госслужащих в данной сфере.

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