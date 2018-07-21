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Косачёв высказался по поправкам к японскому закону о «северных территориях»

Политика

Российская сторона продолжит диалог с японскими коллегами

Токио, 21 июля 2018, 16:46 — REGNUM  Поправки, внесённые японскими парламентариями в закон 36-летней давности «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», будут оказывать неблагоприятное влияние на решение сложных вопросов, стоящих на повестке дня между Москвой и Токио. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

По словам сенатора, российская сторона продолжит диалог с японскими коллегами для того чтобы не допускать «принятия каких-то законодательных решений», способных осложнить решение сложных практических вопросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили, что поправки к японскому «закону о северных территориях» пытаются увязать договоренность о налаживании совместной сельско-хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды с тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил.

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Курильские острова и Япония
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