232 тыс. беженцев вернулись в Сирию

Дамаск, , 16:38 — REGNUM С начала операции из-за рубежа 232.792 беженцев вернулись в Сирию, отмечается в бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

Кроме того, за 2 месяца возвратились 1207 человек. При этом за сутки на территорию Сирии через пункт пропуска «Земрани» из Ливана в Фалита, пункт пропуска «Насиб» из Иордании в Дераа перемещение беженцев не осуществлялось.

США и их союзники с 2014 г. проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Россия с 2015 г. по просьбе Дамаска помогает властям Сирии бороться с террористическими группировками.