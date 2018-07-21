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232 тыс. беженцев вернулись в Сирию

Политика

За 2 месяца возвратились 1207 человек

Дамаск, 21 июля 2018, 16:38 — REGNUM  С начала операции из-за рубежа 232.792 беженцев вернулись в Сирию, отмечается в бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

Кроме того, за 2 месяца возвратились 1207 человек. При этом за сутки на территорию Сирии через пункт пропуска «Земрани» из Ливана в Фалита, пункт пропуска «Насиб» из Иордании в Дераа перемещение беженцев не осуществлялось.

США и их союзники с 2014 г. проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Россия с 2015 г. по просьбе Дамаска помогает властям Сирии бороться с террористическими группировками.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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