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Истребители Балтфлота отработали перехват воздушных целей

Политика

Лётчики-истребители отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром

Истребители Балтфлота отработали перехват воздушных целей
Иллюстрация: Mil.ru
Истребители Су-27

Калининград, 21 июля 2018, 15:56 — REGNUM  Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота России отработали в Калининградской перехват воздушных целей и нанесение удара по объектам условного противника. О проведении плановой тренировки сообщает 21 июля пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей», — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Отмечается, что лётчики-истребители отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Совершенный» провел в акватории Японского моря артиллерийские стрельбы по воздушной цели в ходе отражения воздушного нападения условного противника.

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