Истребители Балтфлота отработали перехват воздушных целей

Калининград, , 15:56 — REGNUM Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота России отработали в Калининградской перехват воздушных целей и нанесение удара по объектам условного противника. О проведении плановой тренировки сообщает 21 июля пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей», — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Отмечается, что лётчики-истребители отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Совершенный» провел в акватории Японского моря артиллерийские стрельбы по воздушной цели в ходе отражения воздушного нападения условного противника.

Читайте также: В Японском море корвет «Совершенный» обстрелял воздушную цель