Путин и Макрон по телефону обсудили гуманитарнуб помощь Сирии

Москва, , 15:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили совместную российско-французскую инициативу по гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, Путин и Макрон, в продолжение состоявшихся 15 июля в Москве переговоров, затронули ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» Воздушно-космических сил России доставил в Сирии более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции.

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