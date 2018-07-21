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Путин и Макрон по телефону обсудили гуманитарнуб помощь Сирии

Политика

Военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» Воздушно-космических сил России доставил в Сирии более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции

Путин и Макрон по телефону обсудили гуманитарнуб помощь Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Гуманитарная помощь

Москва, 21 июля 2018, 15:01 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили совместную российско-французскую инициативу по гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, Путин и Макрон, в продолжение состоявшихся 15 июля в Москве переговоров, затронули ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» Воздушно-космических сил России доставил в Сирии более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию гумпомощь

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