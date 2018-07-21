Минобороны РФ: Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию гумпомощь

Москва, , 14:24 — REGNUM Военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» воздушно-космических сил Российской Федерации доставил в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарной помощи из Франции. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В сообщении пресс-службы сказано, что самолётом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» ВКС России из французского аэропорта Шатору доставлено на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению.

В составе гуманитарного груза — медикаменты, медицинское оборудование и препараты для оказания неотложной помощи, а также одежда, палатки и предметы первой необходимости.

Все медикаменты и предметы первой необходимости будут переданы населению сирийского города Дума, что в Восточной Гуте при содействии российского Центра примирения враждующих сторон и представителей сирийского Красного Полумесяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость о совместной российско-французской гуманитарной операции была достигнута на переговорах президентов России и Франции — Владимира Путина и Эммануэля Макрона во время встречи в Санкт-Петербурге 24 мая.

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