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Киев хочет добиться от Запада санкций против портов России на Черном море

Политика

Украинские СМИ готовят для этого почву

Киев хочет добиться от Запада санкций против портов России на Черном море
Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР
Перед господином

Киев, 21 июля 2018, 13:34 — REGNUM  Власти Украины хотят добиться от Запада введения санкций против портов России на Черном море. Об этом накануне, 20 июля, заявил в эфире телеканала «112 Украина» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам Омеляна, Украина хочет добиться санкций Запада против российских портов в отместку за то, что Россия якобы блокирует украинские порты на Азовском море.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр инфраструктуры Украины.

Стоит отметить, что в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что украинские СМИ искусственно обостряют ситуацию с досмотром Россией украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе.

Зеркаль напомнила, что согласно международному морскому праву, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра и никакого специального мандата им для этого не нужно.

Также Зеркаль отметила, что на данный момент ни один украинский судовладелец не жаловался на досмотр своих судов российскими пограничниками.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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