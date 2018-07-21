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МИД РФ: На совещании послов Путин назвал главный ориентир внешней политики

Политика

Совещание послов и постпредов прошло в Москве 19-20 июля

МИД РФ: На совещании послов Путин назвал главный ориентир внешней политики
Иллюстрация: Kremlin.ru
Совещание послов и постоянных представителей России

Москва, 21 июля 2018, 12:59 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании в МИД РФ с послами и постпредами обозначил приоритеты дальнейшей деятельности дипломатической службы. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Напомним, 19−20 июля в штаб-квартире МИД РФ на Смоленской площади состоялось совещание российских послов и постпредов. В совещании принял участие президент России Владимир Путин.

На этом совещании российский лидер затронул наиболее важные для России международные вопросы. Путин также отметил успехи внешней политики России и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы.

«Главный ориентир — обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития», — сказано в сообщении МИД России.

Путин подчеркнул, что для решения этих задач потребуется расширение международного сотрудничества на всех направлениях с опорой на принципы, закреплённые в действующей концепции внешней политики.

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Внешняя политика России
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