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Климкин: Россия хочет развалить Украину с помощью референдума в Донбассе

Политика

Украина целенаправленно разваливает себя сама

Климкин: Россия хочет развалить Украину с помощью референдума в Донбассе
Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Вой

Киев, 21 июля 2018, 11:51 — REGNUM  Сообщение американского агентства Bloomberg о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в Донбассе вызвало настоящую панику на Украине. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что референдум в Донбассе станет «репетицией развала Украины».

Напомним, о чем именно Трамп и Путин говорили на саммите в Хельсинки в контексте конфликта на Украине точно не известно. При этом американское агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на источники, что Путин предложил Трампу провести референдум о самоопределении в Донбассе в качестве варианта урегулирования конфликта.

Климкин уверен, что Россию Донбасс совершенно не интересует, а якобы Москва хочет полного развала Украины под видом федерализации.

«Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся», — сказал Климкин.

Глава украинского МИД почему-то уверен, что такой референдум обязательно пройдёт под давлением России и доверять его результатам нельзя.

Стоит отметить, что нынешний украинский режим никогда не согласится на проведение референдума по той причине, что его результаты всем очевидны — ДНР и ЛНР после нескольких лет непрерывных артобстрелов и попыток Киева физически уничтожить жителей Донбасса проголосуют за независимость.

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Война в Донбассе
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