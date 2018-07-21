NYT: экс-адвокат Трампа записал беседу о плате модели Playboy за молчание

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн тайно записал разговор со своим клиентом, в котором они обсуждают возможные выплаты бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал за её молчание о романе с Трампом до того, как он стал президентом Соединённых Штатов. О существовании этой аудиозаписи пишет газета The New York Timesсо ссылкой на источники.

Утверждается, что записанный разговор между Коэном и Трампом состоялся за два месяца до президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2016 года. Стоит отметить, что недавно в отношении Коэна было начато федеральное расследование и ФБР конфисковало его документацию.

Адвокаты Коэна среди конфискованных у него материалов и обнаружили эту запись. Запись была перенаправлена нынешним адвокатам Дональда Трампа.

Один из этих юристов, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани подтвердил, что такая запись действительно существует. Он отметил, что запись длится не более двух минут и президент «не сделал ничего плохого». Также, по словам Джулиани, никаких платежей в итоге сделано не было, а запись не свидетельствует, что Трамп знал о них до разговора с Коэном.

Напомним, что Карен Макдугал обратилась в суд с требованием признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию. Ряд СМИ утверждает, что таблоид National Enquirer заключил с моделью соглашение и заплатил ей около $150 тыс. за молчание о ее прошлых отношениях с будущим президентом.

Стоит отметить, что помимо Макдугал о романе с Трампом до того, как он стал президентом, заявила порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).