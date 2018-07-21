ССО США – инструмент в глобальной энергетической конкуренции

Дамаск, , 10:50 — REGNUM Исследовательский центр Global Research опубликовал обзор под названием «Глобальный рост сил специальных операций США». В этом докладе центр анализирует рост численности специальных подразделений Соединенных Штатов, а также расширение географии их использования. Из анализа следует, что фактически силы специальных операций превратились в один из главных рычагов продвижения интересов США.

Приведем только ряд цифр из этого документа.

В 2001 году ССО по штату было 42 800 должностей военнослужащих. По состоянию на сегодняшний день по штату в ССО США — 63 500 должностей военнослужащих. На 2019 год есть планы увеличить общую численность ССО до 71 тысячи человек, включая гражданских лиц.

Основу сил специального назначения составляют специальные подразделения сухопутных войск США, их доля — 51 процент от общей численности.

Для конкретных операций в 2001 году выделялось специальное финансирование в сумме 3,1 миллиарда долларов США. В настоящее время годовой объем финансирования составляет 12,3 миллиарда долларов США. Кроме этого, сухопутные войска, ВМС, ВВС и Корпус морской пехоты финансируют свои подразделения спецназа на 8 миллиардов долларов в год.

В 2017 году американские спецназовцы были размещены в 149 странах, что составляет около 75 процентов всех стран в мире. Только за первое полугодие 2018 года, по данным, которые предоставило командование специальных операций США (USSOCOM), силы спецназначения выполняли задачи в 133 странах.

Постоянно на территории примерно девяноста стран находится более восьми тысяч отлично подготовленных и оснащенных всем необходимым военнослужащих спецназа США.

Что касается боевого применения ССО, то в настоящее время в соответствии с изменениями в стратегии национальной обороны США акцент будет смещен от борьбы с терроризмом к угрозам со стороны геополитических конкурентов Соединенных Штатов — России и Китая.

По словам Джеймса Мэттиса, главы Пентагона, «великая энергетическая конкуренция, а не терроризм, теперь является основным направлением национальной безопасности США».