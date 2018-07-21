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Американские санкции в отношении «Русала» могут быть отменены

Политика

Компания направила свои предложения в американский Минфин

Американские санкции в отношении «Русала» могут быть отменены
Иван Шилов © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 21 июля 2018, 10:33 — REGNUM  Российская компания, производящая алюминий — «Русал» может быть исключена из американского черного списка. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

Чиновник не стал вдаваться в детали, а лишь заявил, что вывод «Русала» из-под действия американских санкций возможен, если будет найдено приемлемое решение. Мнучин также подчеркнул, что американские власти не ставят целью убрать «Русал» из бизнеса.

Напомним, что «Русал» вместе с другими компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски попал под американские санкции. Американский минфин уже заявлял, что одним из условий снятия санкций с «Русала» может стать снижение доли Дерипаски в активах этой компании.

По данным российских СМИ, «Русал» направил свои предложения в американский минфин по снятию санкций.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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