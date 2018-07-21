Госдеп: Референдум в Донбассе будет нелегитимным

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM В Государственном департаменте США заявили, что референдум, который предлагается провести на территории Донбасса, был бы нелегитимным. Об этом накануне, 20 июля, написала на своей странице в сети микроблогов Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«У «референдума» не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе», — написала она.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ходе переговоров президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля, российский лидер предложил провести референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее пресс-секретарь совета нацбезопасности США Гаррет Маркиз заявил, что в случае проведения подобных референдумов, их результаты якобы не будут считаться легитимными, так как Донбасс не контролируется Киевом.