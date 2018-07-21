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Армия Израиля нанесла 68 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа

Политика

При этом стороны говорят о перемирии

Тель-Авив, 21 июля 2018, 09:26 — REGNUM  Военно-воздушные силы и сухопутная армия Израиля в ночь на 21 июля нанесли удары по 68 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары по восьми объектам наносились с помощью танков, 60 объектов атаковала авиация. Известно, что израильские военные атаковали штаб батальона ХАМАС, склад беспилотников движения и палестинские системы воздушной обороны.

Израильские военные утверждают, что в результате атаки повреждены здания и объекты инфраструктуры ХАМАС, а также нанесён значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу движения.

Стоит отметить, что сразу после серии ударов официальный представитель ХАМАС Фаузи Бахрум заявил, что его организация согласна возобновить перемирие с Израилем в секторе Газа.

Бахрум отметил, что благодаря усилиям властей Египта и Организации Объединённых Наций было решено вернуться «в эпоху спокойствия» между Израилем и ХАМАС.

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