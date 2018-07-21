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«Грешен»: украинский журналист покаялся за просмотр российского мундиаля

Политика

Из обзора украинской региональной прессы

«Грешен»: украинский журналист покаялся за просмотр российского мундиаля
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 21 июля 2018, 18:15 — REGNUM  Колумнист иваново-франковской газеты «Галичина» поделился своими переживаниями от прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Автор рассказал, что на Украине было два противоположных мнения: ЧМ смотреть нельзя, ибо он проходит у «оккупанта», но — проводит-то его FIFA, а не «оккупант». В итоге журналист пришел к компромиссу: оговариваясь, что «грешен», он признается, что да, смотрел, но в основном — только вторые таймы, чисто для отслеживания результата. Как описан прошедший мундиаль глазами украинской прессы, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

За Россией, рассказывает «Галичина», тоже следили, желая ей проигрыша, в идеале позорного. Великое разочарование вызвала победа России над испанцами, но потом в дело вступили хорваты. Хорватам даже простили, что они были одними из тех, из-за кого в мундиале не участвовала сама Украина (уточняется, что не очень-то и хотелось).

«Валидольный» матч и большая радость от победы хорватов и благодарность за десятисекундное видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, из уст которых прозвучало: «Слава Украине! Эта победа — за «Динамо» и за Украину. Давай, давай, Хорватия, вперед!». Этот призыв двух хорватов всколыхнул патриотические чувства на Украине и за ее пределами», — пишет автор, уверяя, что серебро Хорватии завоевано во славу Украины.

О других темах украинской прессы читайте в обзоре: Иностранные спецслужбы чувствуют себя на Украине весьма вольготно

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