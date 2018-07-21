Лондон и Трамп: от Брексита — к новой связи?

Вашингтон, , 14:11 — REGNUM В Великобритании Дональда Трампа любят не все. Это началось сразу с его избрания, и обсуждалось, помимо прочего, достоин ли Трамп был представлен королеве. Чем запомнится этот все-таки состоявшийся визит миру и англичанам, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Визит вызвал у ряда граждан выраженное недовольство, Трампа встретили широкими митингами протеста, и с разрешения властей столицы даже запустили в него воздушный шар в виде Трампа в образе орущего младенца. Трамп сделал ход на опережение, еще до визита дав интервью британской газете, в котором заверил любовь британцев к себе и раскритиковал Терезу Мэй в части Брексита. Власти Великобритании эти и прочие заявления не сочли поводом для заявления протеста, а переговоры Мэй и Трампа прошли вполне пристойно. Трамп даже уточнил, что его критика в адрес Мэй сопряжена с похвалой ее профессионализма (хотя раньше он и сказал, что Борис Джонсон отлично бы смотрелся на ее месте).Тем не менее, очевидно, что пока Великобритания поддерживает США во всем и обещает открыть всю себя для американского капитала, США со своей стороны готовы иногда выказать резкую реакцию на некий животрепещущий повод и хвалить правительство консерваторов. Так не похож ли складывающийся расклад на то, что, выходя из Евросоюза, Великобритания уже готовится связать себя новыми обязательствами?

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