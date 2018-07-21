Захарова прокомментировала резкое выступление Сафронкова в ООН

Москва, , 08:59 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала резкое высказывание заместителя постоянного представителя Российской Федерации при ООН Владимира Сафронкова, который в свое время потребовал от британского постпреда на заседании Совбеза ООН «не отводить глаз». Соответствующее заявление Захарова сделала в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном накануне, 20 июля.

Разговор зашел о дипломатической лексике и о том, что дипломаты разных стран мира стали иногда выражаться на уличном сленге. В этом контексте вспомнилась фраза Сафронкова, произнесенная им на заседании Совбеза ООН, обращаясь к британскому постпреду.

«Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь», — сказал тогда Сафронков.

Захарова отметила, что в истории мировой дипломатии множество ярких цитат и фраза Сафронкова «Глаза-то не отводи» не сильно среди них выделяется. Официальный представитель МИД России предложила сравнить эту фразу с высказыванием министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона:

«Россия должна отойти в сторону и заткнуться».

Захарова напомнила, что использование резких слов в дипломатии было всегда.

«Этот тренд был всегда — почитайте мемуары», — сказала она.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что фразы эти совершенно неравнозначны.

«В предложении «Глаза-то не отводи» сконцентрирован, по сути, крик отчаяния. Один человек призывает другого ответить: что вы делаете, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы сейчас натворите? Это фраза, понятная любому русскому», — пояснила Захарова.

А вот фраза министра обороны Великобритании — это просто трусливое хамство. Если Сафронков говорил свои слова прямо своему оппоненту за столом переговоров, то Уильямсон находился на территории своей страны и точно знал, что те, кого он оскорбляет — а это все граждане России, не смогут ему лично ответить.

Что касается реакции на слова Сафронкова, то она связана с тем, что дипломатическая полемика в современном мире стала доступна массовому читателю и фиксируется в режиме онлайн. В былые времена эта фраза всплыла бы разве что в исторической литературе.

Напомним, что резкие слова Сафронкова прозвучали во время обсуждения в Совбезе ООН удара американских войск по сирийской авиабазе в апреле 2017 года. Этот удар был нанесен после ложных сообщений о том, что сирийские правительственные войска якобы совершили химическую атаку в населенном пункте Хан-Шейхун.