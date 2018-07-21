Вице-премьер Италии: «евромайдан» напомнил события «арабской весны»

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Майдан 2014 года в столице Украины не был революцией, это был переворот, оплаченный из-за рубежа, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам итальянского политика, произошедшую в Киеве «псевдореволюцию» вполне можно сравнить с событиями «арабской весны» — в отличие от демократического и легитимного возвращения Крыма в Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в украинский МИД после заявлений Маттео Сальвини о перевороте 2014 года «с целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской сторон» был вызван посол Италии на Украине.

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