Закон о соблюдении прав человека в КНДР подписал Дональд Трамп

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Закон, призванный содействовать соблюдению прав и свобод человека в Северной Корее, подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба Белого дома.

Американский лидер призвал администрацию США руководствоваться положениями закона для проведения внешней политики Соединённых Штатов. Отмечается, что документ расширяет сферу действия аналогичного закона от 2004 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил о согласии Москвы помочь Вашингтону в разрешении ситуации на Корейском полуострове.

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