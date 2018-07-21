Адвокат Бутиной: дело против неё не имеет смысла

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Адвокат гражданки России Марии Бутиной, арестованной в США по делу о шпионаже, Роберт Нил Дрисколл заявил, что обвинения против Бутиной очень шаткие и дело по сути не имеет смысла. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает ТАСС.

По словам Дрисколла, в поведении Бутиной нет никаких признаков шпионажа. Оказалось, что спецслужбы вели активную слежку за российской гражданкой, но исходя из тех материалов, что были предъявлены суду, уже можно сделать вывод, что никакой шпионкой Бутина не была.

«Дело не имеет никакого смысла. Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что считает свою клиентку невиновной. Однако процесс только начался и прокуратура ещё не ознакомила защиту Бутиной со всеми материалами дела.

Также Дрисколл высказал мнение, что арест Бутиной конечно же связана с российско-американским саммитом на высшем уровне, который прошел в Хельсинки 16 июля. Бутина была арестована в тот же день.

«Не думаю, что это была случайность», — отметил Дрисколл.

Также адвокат раскрыл обстоятельства ареста Бутиной. Оказалось, что спецслужбы решили её задержать, так как опасались, что она сбежит из США. Но на деле эти опасения являются необоснованными, так как ничем не подтверждаются.

Известно лишь, что Бутина хотела перебраться из Вашингтона в Южную Дакоту вместе со своим бойфрендом — политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном.