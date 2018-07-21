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Пентагон начал перевооружение ВСУ на сумму в $200 млн

Политика

«Соответствующие структуры» американского военного ведомства уже приступили к поставкам военной техники и оказанию других услуг для оборонной сферы Украины

Пентагон начал перевооружение ВСУ на сумму в $200 млн
Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж. Давид Черкасский. 1988.СССР
Загружают оружие

Вашингтон, 21 июля 2018, 07:41 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов одобрили выделение транша в $200 млн на технику, экипировку и вооружение для армии Украины. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба украинского посольства в США.

В сообщении ведомства указано, что «соответствующие структуры» Пентагона уже приступили к поставкам военной техники и оказанию других услуг для оборонной сферы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Вашингтон собирается увеличить объемы военной помощи Украине и Грузии. По словам помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, таким способом Соединенные Штаты помогают Тбилиси и Киеву «оказывать сопротивление России».

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Вооруженные силы Украины
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