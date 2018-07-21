Пентагон начал перевооружение ВСУ на сумму в $200 млн

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Власти Соединенных Штатов одобрили выделение транша в $200 млн на технику, экипировку и вооружение для армии Украины. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба украинского посольства в США.

В сообщении ведомства указано, что «соответствующие структуры» Пентагона уже приступили к поставкам военной техники и оказанию других услуг для оборонной сферы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Вашингтон собирается увеличить объемы военной помощи Украине и Грузии. По словам помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, таким способом Соединенные Штаты помогают Тбилиси и Киеву «оказывать сопротивление России».

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