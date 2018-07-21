«Лицемерные СМИ» напрасно обвинили Трампа в мягкости к Путину

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил в лицемерии «лживые СМИ», расценившие его отношение к российскому лидеру Владимиру Путину как излишне дружелюбное. Об этом Трамп написал в своём Twitter.

По его словам, проявление дружелюбия к Путину — это дипломатия, а не проявление слабости.

«Меня критикуют лживые СМИ за хорошее отношение к президенту Путину. В былые времена они бы назвали это дипломатией. Если я был бы громким и яростным, они критиковали бы меня за излишнюю грубость», — написал американский лидер.

Он также напомнил, как те же самые американские СМИ ругали его за излишнюю грубость по отношению к главе КНДР Ким Чен Ыну.

«Лицемеры», — добавил в заключение Дональд Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1020425741664751616

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля состоялись первые полноформатные переговоры глав России и США. Встреша прошла в столице Финляндии — Хельсинки. После приватных переговоров между Путиным и Трампом прошли переговоры делегаций и пресс-конференции.

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