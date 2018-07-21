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Референдум в Донбассе развалит Украину — Климкин

Политика

По словам главы МИД Украины, России «не нужен ни Донбасс, ни его жители»

Киев, 21 июля 2018, 07:12 — REGNUM  Предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе является попыткой «отрепетировать развал Украины». Об этом заявил 20 июля министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам главы МИД Украины, России «не нужен ни Донбасс, ни его жители». Предложение о референдуме будет использовано в качестве «репетиции», с помощью которой «кремлёвский режим» постарается «развалить Украину», отметил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/682122788801747

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Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Путин предложил американскому президенту Дональду Трампу провести референдум в Донбассе для урегулирования конфликта на востоке Украины.

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Участие России в урегулировании в Донбассе
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