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В Москве обсудили сотрудничество с Мадагаскаром

Политика

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Москва, 21 июля 2018, 05:08 — REGNUM  В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова и министра природных ресурсов и нефтяной промышленности Мадагаскара Энри Рабади Ндзаки, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, включая взаимодействие в сфере геологоразведки и топливно-энергетической сфере. Также стороны обсудили грядущие в этом году президентские выборы на Мадагаскаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на Мадагаскаре произошел политический кризис, в ходе которого оппозиция объявила бойкот власти и потребовала отставки президента Эри Радзаунаримампианина.

Читайте ранее в этом сюжете: Радзаунаримампианина, уходи! — президент Мадагаскара разгневал оппозицию

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