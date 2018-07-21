В Москве обсудили сотрудничество с Мадагаскаром

Москва, , 05:08 — REGNUM В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова и министра природных ресурсов и нефтяной промышленности Мадагаскара Энри Рабади Ндзаки, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, включая взаимодействие в сфере геологоразведки и топливно-энергетической сфере. Также стороны обсудили грядущие в этом году президентские выборы на Мадагаскаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на Мадагаскаре произошел политический кризис, в ходе которого оппозиция объявила бойкот власти и потребовала отставки президента Эри Радзаунаримампианина.

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