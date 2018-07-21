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Трамп: лживые СМИ обвиняют меня в мягкости к Путину

Политика

И за грубость тоже бы критиковали

Вашингтон, 21 июля 2018, 03:36 — REGNUM  Дружелюбный подход к президенту России Путину это не проявление слабости, а дипломатия, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Последнее время меня критикуют лживые СМИ за хорошее отношение к президенту Путину. В былые времена они бы назвали это Дипломатией. Если я был бы громким и яростным, они критиковали бы меня за излишнюю грубость. Помните, как они говорили, что я был слишком груб с председателем Кимом? Лицемеры», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рад возможной встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина осенью в Вашингтоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео счастлив от того, что осенью 2018 года Путин и Трамп встретятся

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